СКР обвинил живущего в Канаде 98-летнего ветерана СС в геноциде на Украине

Его планируют заочно арестовать и объявить в международный розыск

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) заочно предъявил воевавшему в период Великой Отечественной войны на стороне фашистов 98-летнему Ярославу Гунько (Хунке), живущему сейчас в Канаде, обвинение в геноциде населения Львовской области, сообщается в пятницу в телеграм-кана ведомства.

"В Главном следственном управлении СК России заочно предъявлено обвинение украинскому националисту Ярославу Хунке (он же Гунько, Гунька) в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР (ст. 357 УК РФ) в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

В настоящее время, как сообщают в ведомстве, решается вопрос об объявлении Хунки в международный розыск и о заочном аресте. Также следствие направило запросы о правовой помощи в Канаду, Польшу и Белоруссию, добавили в СКР.

В конце сентября в Канаде разразился скандал после того, как выяснилось, что проживающий в Канаде Гунько, приглашенный в канадский парламент на выступление президента Украины Владимира Зеленского, во времена Второй мировой войны воевал на стороне фашистов. После этого спикер палаты общин канадского парламента Энтони Рота, пригласивший Гунько, был вынужден уйти в отставку.

Что выяснил СКР

Как сообщают в СК РФ, следствием в Государственном архиве РФ и Центральном архиве Минобороны РФ "получено документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС "Галичина", в которой проходил службу Хунка".

"В апреле 1943 года Гитлером было принято решение о формировании 14-й добровольческой пехотной дивизии СС "Галичина", в которую набирались украинские добровольцы. Уроженец села Умани Второй Польской Республики Ярослав Хунка 1925 года рождения вошел в состав указанного нацистского подразделения", - говорится в сообщении.

Согласно архивным данным, "представители СС "Галичина", включая Хунку, преследуя основную идею нацизма - создание расово чистого государства (арийской расы), с целью полного уничтожения этнической группы славян, в том числе иных национальностей, проживающих на территории оккупированной Львовской области УССР, совершали их убийства, причиняли тяжкий вред их здоровью и создавали жизненные условия, рассчитанные на их физическое устранение".

"Так, с 23 по 28 февраля 1944 года в населенном пункте Гута Пеняцкая (бывшее село на территории Бродского района Львовской области УССР) Хунка и иные лица из указанного подразделения, выполняя преступные приказы командиров, убили не менее 500 граждан СССР. В числе убитых были евреи и поляки. Людей расстреливали, сжигали в жилых домах, а также в костеле", - заявили в СКР, подчеркнув, что "эти действия являются нарушением Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны (Гаага, 18 октября 1907 г.)".

Поручение Шойгу

Ранее на этой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что правоохранительным органам России и Белоруссии следует проработать вопрос об экстрадиции Гунько из Канады.

"С учетом официального признания правительством Канады и международными организациями принадлежности Ярослава Гунько к военным преступникам, как бывшего военнослужащего дивизии СС "Галичина", поручаю оперативно проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол, на его экстрадицию для проведения публичного судебного процесса", - цитировало Минобороны РФ выступление Шойгу на закрытой части совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии.