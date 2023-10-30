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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Путин заявил о стремлении США расколоть и ослабить Россию

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - США стремятся расколоть и ослабить Россию, посеять в ней смуту, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Именно они (США - ИФ) повсюду насаждают свои военные базы. По случаю и без всякого случая используют военную силу. Постоянно. Направляют оружие в зоны конфликтов. Они направляют и финансовые средства, в том числе и на Украину, и на Ближний Восток. Разжигают ненависть на той же Украине и на Ближнем Востоке. Не добиваясь результатов на поле боя, хотят расколоть нас - что касается России, ослабить и поселять смуту", - сказал Путин на совещании по ситуации в Дагестане в понедельник вечером.

Кроме того, по мнению российского президента "их (США - "ИФ") также не устраивает какое-либо участие России в решении мировых и региональных проблем, в том числе в ближневосточном урегулировании".

Владимир Путин РФ США
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