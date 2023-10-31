Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 30%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости коронавирусом в России за неделю с 23 по 29 октября увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 30,1%, сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 18,32 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 30,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 72 субъектах РФ, в том числе в 22 регионах более чем в среднем по стране", - заявили в оперативном штабе.

Там также сообщили, что за прошедшую неделю скончался 61 человек.

В период с 16 по 22 октября сообщалось об увеличении заболеваемости на 20,1%, было зарегистрировано 50 умерших.

За прошедшую неделю количество госпитализаций за неделю составило 3 781 и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 19,2%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 56 субъектах РФ, в том числе в 28 регионах увеличение было больше, чем в среднем по России.

С 23 по 29 октября выздоровели 20 754 человека, или на 32% больше в сравнении с предыдущей неделей.

В оперативном штабе также сообщили, что теперь всю актуальную информацию по коронавирусу можно получить на портале Объясняем.рф в разделе "Стопкоронавирус". Для удобства пользователей с портала "Стопкоронавирус.рф" будет запущена переадресация на Объясняем.рф.