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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:33

Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю увеличилась почти на 32%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России остается невысокой

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости коронавирусом в России за неделю с 30 октября по 5 ноября увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 31,7%, сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 24,13 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 31,7%. Увеличение заболеваемости отмечено в 73 субъектах РФ, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране", - заявили в оперативном штабе.

Там также сообщили, что за прошедшую неделю скончались 63 человека.

В период с 23 по 29 октября сообщалось об увеличении заболеваемости на 30,1%, был зарегистрирован 61 умерший.

За прошедшую неделю количество госпитализаций составило 5 042 человека и увеличилось в сравнении с предыдущей неделей на 33,4%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 64 субъектах РФ, в том числе в 33 регионах увеличение более чем в среднем по России.

С 30 октября по 5 ноября выздоровели 22 993 человека, или на 10,8% больше в сравнении с предыдущей неделей.

Между тем, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ остается невысокой.

"Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ на 44-ой неделе 2023 года остается невысокой, роста показателей не отмечается. По-прежнему в структуре циркулирующих вирусов доминируют респираторные вирусы негриппозной этиологии, имеют место единичные находки вирусов гриппа", - сообщается в телеграм-канале ведомства.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что на сегодняшний день от гриппа привито более 60,2 млн человек, что составляет более 40% от численности населения страны.

Хроника 09 января 2020 года – 07 ноября 2023 годаПандемия коронавируса
COVID-19 коронавирус
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