Швейцария разблокировала счета "ЕвроХима" после смены бенефициара

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Швейцария разблокировала счета "ЕвроХима" после того, как подпавший под санкции Андрей Мельниченко перестал быть бенефициаром компании, пишет швейцарская газета Tages Anzeiger.

По данным Секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO, структура, отвечающая за мониторинг санкций против России), новым бенефициаром траста, куда передан контрольный пакет "ЕвроХима", стала жена Мельниченко Александра. Получив данные о смене бенефициара, SECO пришел к выводу, что нет доказательств контроля над "ЕвроХимом" со стороны подсанкционного лица. Такое заключение регулятора приводится в письме в цюрихскую юридическую фирму, пишет издание.

В соответствии с уставом SECO, счета и платежи "ЕвроХима" были разблокированы, отмечает Tages Anzeiger. В середине марта, когда Мельниченко был внесен в санкционный список Швейцарии, UBS и Credit Suisse временно заблокировали счета компании. Это сделало невозможной выплаты "ЕвроХима" по евробондам, так как Citigroup не принимал переводы, опасаясь нарушения санкций.

Руководство "ЕвроХима" при этом письменно заверило регулятор, что "санкции будут полностью соблюдаться и, в частности, что лицам, находящимся под санкциями, не будут предоставлены никакие средства или экономические ресурсы".

Основатель "ЕвроХима" Андрей Мельниченко 9 марта был включен в санкционный список Евросоюза. В тот же день компания сообщила, что Мельниченко перестал быть ее бенефициаром, а также вышел из совета директоров. Кому перешел контроль над группой, не уточнялось.

Ранее Мельниченко контролировал 90% головной компании группы, EuroChem Group AG (штаб-квартира находится в швейцарском Цуге), через кипрскую AIM Capital SE.

16 марта Мельниченко также был включен в санкционный список Швейцарии.