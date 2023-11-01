В Севастополе объявлена вторая за утро воздушная тревога

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Севастополе второй раз за утро объявлена воздушная тревога. Об этом, в частности, в Telegram сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

В предыдущий раз воздушная тревога в Севастополе объявлялась в среду в 6:47 по Москве примерно на полчаса. Тогда же Развожаев сообщал о применении дымовой маскировочной завесы в Севастопольской бухте.

Также с утра дважды перекрывалось автомобильное движение по Крымскому мосту.

Оповещения о воздушной тревоге введены в Севастополе с конца сентября после ракетного удара по штабу Черноморского флота.