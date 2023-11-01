Поправки об ужесточении уголовной ответственности за незаконный аффинаж прошли I чтение

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который усиливает уголовную ответственность за незаконное осуществление деятельности по очистке извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов (аффинаж).

Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1172932-7 в мае 2021 года. Он вводит в статью 46 Уголовного кодекса уточнение о том, что уголовные штрафы могут исчисляться в величине, кратной стоимости драгоценных металлов или драгоценных камней, явившихся предметом преступления.

Также он изменяет статью 191 УК (незаконный оборот полудрагоценных камней, драгоценных металлов) и статью 192 (нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней на аффинаж), в которых прописываться возможность установления штрафа исходя из стоимости драгметаллов и камней.

Например, сейчас уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи государству добытых драгоценных металлов или драгоценных камней, если это деяние совершено в крупном размере (от 2,25 млн рублей), наказывается штрафом в размере от 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Предлагается наказывать штрафом в размере от однократной до двукратной стоимости драгметаллов или драгоценных камней, явившихся предметом преступления, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от однократной до двукратной стоимости драгметаллов или камней, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от однократной до двукратной стоимости драгоценных металлов или драгоценных камней.

Прописываются отсутствующие сейчас в УК штрафы за совершение незаконного аффинажа группой лиц по предварительному сговору или сбыт заведомо незаконно аффинированных драгоценных металлов, а равно их хранение, перевозку или пересылку.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.