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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Дума приняла в I чтении законопроект о продаже алкоголя на летних верандах

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о регулировании розничной продажи алкоголя в летнем кафе.

"Если сегодня следовать букве закона, то распитие алкогольных напитков на открытых верандах запрещено, но по факту, все делают вид, что об этом или не знают, или ссылаются на то, что веранда - это одно целое с самим рестораном", - пояснила суть инициативы журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, соавтор законопроекта Надежда Школкина.

Она отметила, что в законопроекте (391734-8) четко прописано: распитие алкоголя возможно только на верандах, которые являются частью ресторана или кафе. Также проект закона требует указывать местонахождение сезонного, летнего, кафе в лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, есть и другие требования.

"Таким образом, данным законопроектом, по сути, мы закрываем пробел в законодательстве, не вводя никаких дополнительных мер как с точки зрения ограничения, так и с точки зрения поощрения распития алкогольных напитков", - сказала Школкина.

Госдума
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