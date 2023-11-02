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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Летчики группировки "Запад" уничтожили две переправы ВСУ через реку Оскол

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Российская боевая авиация уничтожила в Харьковской области две переправы через реку Оскол, наведённые украинскими войсками, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"Экипажи самолетов оперативно-тактической авиации уничтожили две переправы через реку Оскол и нанесли удары по пунктам временной дислокации и пунктам управления 43-ей механизированной. 68-ой егерской бригад и 141-й резервной стрелковой бригады в районах Чернищины, Копанки и Куриловки", - сказал Зыбинский.

Также в ходе боевых действий на купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки штурмовых групп 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе Синьковки, отметил Зыбинский.

По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены два артиллерийских орудия М777, две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", самоходные артиллерийские установки АS90 и Krab, гаубица "Мста-Б" и два минометных расчета в районах Шейковки, Кутьковки, Копанки, Ивановки и урочища Кринички.

Общие потери противника составили свыше 240 военнослужащих, пункт управления БПЛА, пункт боепитания, два беспилотника, сообщил Зыбинский.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 ноября 2023 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина
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