Минсельхоз назвал рекордным прошлогодний урожай плодов и ягод в России

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Россия в 2022 году собрала рекордный урожай плодов и ягод - свыше 1,5 млн тонн, сообщает Минсельхоз. Это на 5% больше, чем в 2021 году.

В ведомстве назвали садоводство одним из наиболее активно развивающихся и инвестиционно привлекательных направлений, которое из года в год стабильно показывает рост.

Увеличение производства Минсельхоз в первую очередь связал с высокими темпами закладки современных садов и питомников. В 2022 году их площадь увеличилась на 11 тысяч га.

"Это позволит и дальше наращивать урожаи плодов и ягод, сокращая объемы импорта", - уверены в Минсельхозе.

Традиционно в производстве этой продукции лидировали Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкария, Крым и Ингушетия, Воронежская, Волгоградская и Липецкая области. В России в основном выращивают яблоки, сливы, вишню, черешню, абрикосы, смородину, малину и садовую землянику. Кроме того, в последние годы активно развивается производство голубики.

Садоводы получают господдержку в виде возмещения части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, включая питомники. Для них также предусмотрено льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование, компенсация прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, гранты малым формам хозяйствования.