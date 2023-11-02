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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Путин заявил о серьезном интересе бизнеса к странам Африки

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о серьезном интересе российских компаний к сотрудничеству со странами Африки, в частности, с Экваториальной Гвинеей, отметил потенциал взаимодействия с этой страной в области добычи полезных ископаемых.

"Есть над чем поработать. Прежде всего, конечно, нужно сосредоточить внимание на развитии торгово-экономических связей. Интерес российских компаний к работе в Африке в целом и в вашей стране серьезный, потенциальные инвестиционные возможности большие, а возможности вашей страны в развитии этих отношений тоже хорошие. Имею в виду потенциал, прежде всего, конечно, потенциал, связанный с добычей полезных ископаемых", - сказал Путин на переговорах в расширенном составе со своим коллегой из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.

Российский лидер отметил, что в рамках прошедших переговоров в узком составе стороны также обсудили вопросы, связанные с обеспечением безопасности, и проблематику взаимоотношений со странами региона.

"Договорились о том, что и как мы будем делать дальше в этом направлении", - сказал Путин.

Владимир Путин Экваториальная Гвинея
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