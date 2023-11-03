ГТЛК просит не повышать требования к локализации закупаемых по нацпроекту автобусов

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) попросило Минтранс сохранить в 2024 году действующую с 2021 года балльную оценку автобусов, поставляемых в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД), следует из материалов на портале regulation.gov.ru.

По действующим правилам (регламентированы постановлением правительства от 17 июня 2020 года №867), для поставляемых в рамках БКД транспортных средств предусмотрена балльная оценка локализации. Так, автобусы с дизельным двигателем, а также работающие на природном газе с 1 января 2020 года должны были иметь не менее 1 700 баллов, с 1 января 2021 года - не менее 2 900 баллов, а с 1 января 2024 года оценка должна повысится до не менее 4 300 баллов. Для автобусов с электрическим двигателем минимальный уровень локализации с 1 января 2020 года был 1 700 баллов, с 1 января 2021 года - 1 900 баллов, с 1 января 2024 года он повышается до 2 400 баллов. Соответствие таким требованиям позволяет получить федеральные субсидии (до 60% от стоимости транспортного средства).

В ГТЛК же в обращении к Минтрансу указала, что на данный момент ни один автобус, производимый на территории России, не соответствует правилам, установленным на 2024 год.

"В настоящее время автобусы, изготовляемые на территории РФ, имеют балльную оценку от 2 900 до 3 200 баллов в зависимости от модели. Требования по балльной оценке автобусов с 2024 года может привести к невозможности приобретения АО "ГТЛК" пассажирского транспорта с целью реализации федерального проекта", - говорится в опубликованных материалах.

В этой связи компания предложила внести изменения в постановление №867, которые предполагают сохранение действующих требований к локализации автобусов. Минтранс подготовил соответствующий проект, его общественное обсуждение продлится до 17 ноября.

В 2024 году в рамках нацпроекта ГТЛК планирует поставку в 14 городских агломераций 425 транспортных средств, в том числе 216 автобусов большого класса, работающих на газомоторном топливе, 54 - работающих на дизельном топливе, 145 троллейбусов и 10 трамваев, сообщается в материалах к проекту.