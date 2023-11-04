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Суд арестовал на два месяца блогера Шабутдинова по обвинению в мошенничестве

Суд арестовал на два месяца блогера Шабутдинова по обвинению в мошенничестве
Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы до 16 декабря арестовал блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

32-летний блогер обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершеннолетия в особо крупном размере). Если его вина будет доказана, Шабутдинову грозит до 10 лет колонии.

Блогер Шабутдинов, как следует из информации на его личном сайте, является основателем Like Центра - "технологической образовательной компании для предпринимателей", сети хостелов Like Hostel и сети кофе-баров Coffee Like. В запрещенной в РФ соцсети Instagram у Шабутдинова порядка 2 млн подписчиков.

Как ранее сообщили в МВД России, в настоящее время следствие располагает информацией о нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые блогер продавал свои курсы, обещая научить эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов.

По данным прокуратуры Москвы, "убежденные якобы в высокой результативности образовательных программ 8 граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 тыс рублей до 1,9 млн рублей".

В РоссииВ МВД РФ подтвердили задержание блогера-миллионника Аяза ШабутдиноваЧитать подробнее

Как отметили в надзорном ведомстве, в ходе судебного заседания прокурор поддержал ходатайство об аресте.

"Имеются достаточные основания полагать, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться. Так, установлено, что мужчина имеет паспорт гражданина иностранного государства и действующие визы в другие страны", - сообщили в прокуратуре.

Защита обвиняемого просила избрать в качестве меры пресечения залог в размере 4,1 млн рублей либо домашний арест, однако суд не нашел оснований для избрания более мягкой меры пресечения.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Центрального административного округа.

Аяз Шабутдинов Like Центр Москва
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