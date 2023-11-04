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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Что произошло за день: суббота, 4 ноября

Казанская икона, арест блогера и отношения Израиля с другими странами

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Патриарх Кирилл заявил об обнаружении Казанской иконы Божьей Матери. Образ считался утраченным более ста лет назад. Это московский список первообраза, который находился в 1612 году в ополчении Минина и Пожарского. Оригинальная икона, украденная в 1904 году, так и не найдена. Икона будет находиться в Казанском соборе на Красной площади.

- Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отказе от дальнейшего общения с Биньямином Нетаньяху. Турецкий лидер потребовал привлечь Израиль к ответственности "за военные преступления". МИД Турции вызвал своего посла в Израиле на родину для консультаций. Также в субботу стало известно, что посла Гондураса в Израиле вызвали на родину для консультаций.

- У России есть новое оружие, которое гарантирует ее безопасность на годы вперед, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

- Суд арестовал блогера Шабутдинова по обвинению в мошенничестве. Он заключен под стражу до 16 декабря. По статье о мошенничестве в особо крупном размере ему грозит до 10 лет колонии.

- Продажа премиального ДТ на АЗС должна быть возможна только при наличии базового. Ведомства подготовят проект соответствующего изменения нормативной базы, сообщил Александр Новак.

- В центре гвинейской столицы произошла перестрелка. Группа вооруженных неизвестных атаковала центральную тюрьму и освободила бывшего лидера путчистов Мусу Камару и нескольких других заключенных.

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