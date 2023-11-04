Посол Турции в Израиле вызван в Анкару для консультаций

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - МИД Турции объявил о вызове турецкого посла в Израиле на родину для консультаций.

"Ввиду гуманитарной трагедии, которая происходит в секторе Газа из-за продолжающихся атак израильтян на гражданское население и отказа Израиля реагировать на призывы о прекращении огня принято решение о вызове посла Турции в Тель-Авиве Шакира Торунлара в Анкару для консультаций", - говорится в коммюнике, распространенном турецким внешнеполитическим ведомством.

Ранее в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что более не видит в премьер-министре Биньямине Нетаньяху доверенного собеседника, однако речи о разрыве связей с Израилем не идет.