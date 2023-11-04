Посла Гондураса в Израиле вызвали на родину для консультаций

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Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Гондурас объявил о вызове посла из Израиля для консультаций, сообщил заместитель министра иностранных дел страны Херардо Торрес.

Это не означает ни отзыва посла, ни закрытия нашего посольства там, сказал Торрес в ночь на субботу в эфире гондурасского телевидения.

По его словам, вызов посла на родину прежде всего необходим для того, чтобы власти страны из первых уст узнали о действительной ситуации в Израиле.

Ранее на этой неделе Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем из-за непропорционального, по ее мнению, ответа израильской армии на нападение группировки ХАМАС, совершенное 7 октября. Президенты Чили и Колумбии в свою очередь объявили об отзыве послов в Израиле.