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Патриарх Кирилл заявил об обнаружении оригинала Казанской иконы

Патриарх Кирилл заявил об обнаружении оригинала Казанской иконы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Фото: Сергей Киселев /Агентство "Москва"

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл представил верующим оригинальную Казанскую икону Божьей Матери - образ, считавшийся утраченным более ста лет назад.

Согласно церковному преданию, икона находилась в ополчении Минина и Пожарского и помогла освободить Москву от поляков в начале XVII века.

"Это событие можно отнести к историческим событиям. Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божьей Матери, перед которым молились Пожарский и Минин и которая спасла наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции. Этот образ является нашей национальной святыней", - сказал патриарх перед началом литургии в Успенском соборе Кремля по случаю Дня Казанской иконы.

По словам предстоятеля, эксперты вынесли заключение, что эта икона принадлежит эпохе, в которую был создан Казанский образ. "И поскольку эта икона является как бы точной, точнейшей копией той созданной иконы, то совершенно очевидно, что не могло быть в то время создано две одинаковых иконы и что речь идет о чудотворном образе, о том самом образе, перед которым и Минин, и Пожарский молились", - убежден патриарх.

Он признался, что не сразу решился объявить об этой уникальной находке, "но потом понял, что таить эту историю невозможно, о ней должен узнать наш народ и весь мир".

По словам патриарха, икона хранилась в складском помещении его резиденции в Переделкине среди других образов.

Патриарх Кирилл РПЦ Казанская икона
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