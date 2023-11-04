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Казанская икона будет находиться в Казанском соборе на Красной площади

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Вновь обретенная Казанская икона Божьей Матери будет возвращена на свое историческое место - в Казанский собор на Красной площади, сообщил патриарх Кирилл в Успенском соборе после литургии в честь Дня Казанской иконы.

В РоссииПатриарх Кирилл заявил об обнаружении оригинала Казанской иконыПатриарх Кирилл заявил об обнаружении оригинала Казанской иконыЧитать подробнее

Перед началом службы он объявил о новом обретении этого образа, который более ста лет считался утраченным: подлинник иконы обнаружили в патриаршей резиденции в Переделкине.

По словам предстоятеля, эксперты вынесли заключение, что эта икона принадлежит эпохе, в которую был создан Казанский образ. "И поскольку эта икона является как бы точной, точнейшей копией той созданной иконы, то совершенно очевидно, что не могло быть в то время создано две одинаковых иконы и что речь идет о чудотворном образе, о том самом образе, перед которым и Минин, и Пожарский молились", - убежден патриарх.

"Икона, которая находится у нас здесь, которая является чудотворной, будет возвращена в Казанский собор на Красной площади, куда она и предназначалась изначально, откуда ее не то похитили, не то просто убрали - трудно сказать, но, чудом Божьим явленная вновь, она по моему благословению будет направлена снова в Казанский собор, что на Красной площади, чтобы тот созданный специально для нее дом Божий вновь наполнился благодатью, источаемой от этой чудотворной иконы", - сказал сегодня патриарх Кирилл.

Он пригласил каждого, кто будет посещать Москву, Красную площадь, заходить в Казанский храм и прикладываться к этой святыне, "таким образом себя сопричетая великой истории - гражданской истории, исполненной подвигов, и духовной истории, исполненной чудесами, проистекающими от этого великого образа".

В заключение патриарх пожелал, чтобы под покровом Казанской иконы Бог хранил "землю русскую".

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