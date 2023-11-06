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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Мантуров заявил о справедливости "курсовой" экспортной пошлины для удобрений

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ считает сбалансированным и справедливым текущий уровень привязанных к курсу доллара экспортных пошлин на несырьевые товары, в том числе на удобрения.

"Мы считаем, что на сегодняшний день это справедливое для всех было решение, оно было сбалансированным", - заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, отвечая на вопрос, будут ли пересматриваться "курсовые" пошлины для производителей удобрений.

Ранее источник в отрасли сообщал "Интерфаксу", что на площадке Минпромторга рассматривался вопрос об отмене привязанной к курсу экспортной пошлины в отношении аммиака и метанола, а также о возможном снижении ставки пошлины с действующих 10% до 3% в отношении калийных удобрений.

В пресс-службе Минэкономразвития РФ, отвечающего за работу правительственной таможенно-тарифной подкомиссии, сообщали, что предложения о пересмотре "курсовой" пошлины в отношении экспортеров удобрений получали. Минфин РФ со своей стороны не видит оснований для корректировки дополнительных экспортных пошлин, привязанных к курсу доллара, в отношении отдельных экспортеров, заявлял журналистам замглавы министерства Алексей Сазанов.

Привязанная к курсу рубля экспортная пошлина на широкий перечень товаров была введена правительством с 1 октября 2023 года и будет действовать до конца 2024 года. Ставка пошлины при курсе 80-85 руб. за доллар США составляет 4%, при 85-90 руб./$ - 4,5%, при 90-95 руб./$ - 5,5%, при 95 руб. /$ и более - 7%. Такая шкала установлена для всех товаров, указанных в постановлении, кроме удобрений, в отношении которых уже действует адвалорная экспортная пошлина в размере 7%: для них пошлина увеличивается до 10% при курсе выше 80 руб./$1.

Минпромторг РФ
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