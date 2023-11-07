Глава Севастополя сообщил о пострадавшем в результате падения обломков БПЛА

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Житель села Орловка пострадал при падении обломков сбитого беспилотника, у него перелом руки, сообщил в Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на уточненные данные городской Спасательной службы. Жизни пострадавшего ничто не угрожает.

Обломки этого дрона упали во двор частного владения.

Губернатор добавил, что есть информация о падении фрагментов сбитых беспилотников в районе поселка Кача, но и здесь серьезных повреждений зданий и коммуникаций не зафиксировано.

Ранее утром Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили пять беспилотников над Черным морем. Обломки одного дрона упали на крышу частного дома в Андреевке.