Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:33

Шойгу заявил, что Россия отвергает диктат западных стран во главе с США

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Россия отвергает диктат и политическое давление со стороны США и других западных стран, совместно с Никарагуа и другими союзниками будет противодействовать их угрозам, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы отвергаем диктат и политическое давление, которые распространяются в мире в результате перехода западных государств во главе с Соединёнными Штатами от дипломатии к шантажу и угрозам. С Никарагуа и другими единомышленниками будем этому противодействовать, обращать внимание на недопустимость подобного поведения ", - сказал Шойгу на переговорах с главнокомандующим армией республики Никарагуа Хулио Авилесом Кастильо в Москве во вторник.

Министр обороны России предложил в ходе переговоров предметно обсудить существующие и перспективные проекты взаимодействия в военной и военно-технической областях.

При этом он отметил, что "Россия развивает с Никарагуа равноправное сотрудничество по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе и в сфере обороны".

"Высоко ценим двустороннее взаимодействие на международной арене. Наши страны придерживаются единых позиций по ключевым вопросам глобальной и региональной безопасности", - сказал Шойгу.

По его словам, "республика Никарагуа со времен Сандинистского фронта национального освобождения является одним из основных стратегических партнеров России в Латинской Америке".

Сергей Шойгу РФ США Никарагуа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЛДПР передаст мандат Власова депутату Госдумы прошлого созыва Кулиевой

ЛДПР передаст мандат Власова депутату Госдумы прошлого созыва Кулиевой

Демонстрацию в интернете преступления предложили считать отягчающим обстоятельством

Число турпоездок россиян за рубеж за девять месяцев 2023 года выросло на 50%

Число турпоездок россиян за рубеж за девять месяцев 2023 года выросло на 50%

Дифференциация тарифов на электричество коснется майнеров и коммерческих потребителей

Военная операция на Украине

Глава Севастополя сообщил о пострадавшем в результате падения обломков БПЛА

Обломки одного из сбитых над Севастополем беспилотников упали на частный дом

Губернатор Севастополя заявил о поражении 5 беспилотников ВСУ

В Улан-Удэ случился пожар в торговом центре

Что произошло за день: понедельник, 6 ноября

В Думу внесен законопроект о продаже алкоголя в зонах внутренних авиаперелетов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });