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"Мечел" оценил реконструкцию коксохимпроизводства в Челябинске в 20-25 млрд рублей

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - "Мечел" планирует реконструировать коксохимическое производство в Челябинске, затраты оценивает в 20-25 млрд рублей, сообщил журналистам генеральный директор "Мечела" Олег Коржов.

В Челябинске расположены два предприятия "Мечела" - Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) и "Мечел-Кокс". Коксохимическое производство консолидировано в "Мечел-Коксе", его продукция поставляется, в том числе, на ЧМК.

По словам Коржова, точный объем инвестиций в проект пока не определен, поскольку идет этап выбора поставщика оборудования и строительно-монтажных работ "под ключ".

"У нас есть несколько предложений, но мы еще пока не получили предложения от всех потенциальных поставщиков, в том числе, из Китая. Но мы планируем, что этот проект нам обойдется где-то от 20 до 25 млрд рублей", - заявил он.

В числе крупных проектов, которые "Мечел" реализует в Челябинске, Коржов также отметил проект ЧМК по строительству системы аспирации литейного двора на доменной печи №5, а также организацию замкнутого водооборота на ЧМК, в результате чего прекратится сброс стоков в реку Миасс.

По данным гендиректора, на реализацию экологических проектов на ЧМК ранее было направлено 10 млрд рублей, ещё 1 млрд рублей планируется потратить в этом году, в том числе порядка 650 млн рублей - на строительство системы аспирации литейного двора доменной печи №5.

Как сообщалось, компания планирует до 2027 года модернизовать две коксовые батареи на площадке "Мечел-Кокса". Там предполагается установить обновленную систему нагрева. Вместо доменного газа планируется запустить подачу коксового - использование такого топлива снижает количество вредных веществ.

Челябинск и Магнитогорск включены в проект "Чистый воздух" и разработанный в его рамках комплексный план по снижению промышленных выбросов с целью улучшения качества атмосферного воздуха. В октябре 2022 года правительство России повысило планы по снижению выбросов в рамках проекта "Чистый воздух" для Челябинска и Магнитогорска. Согласно обновленным планам, по итогам 2024 года Челябинск должен снизить выбросы на 45%, Магнитогорск - на 25% к уровню 2017 года.

Магнитогорск Мечел Олег Коржов Челябинск ЧМК Мечел-Кокс
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