Минобороны РФ сообщило об ударах по ВСУ на двух островах в Херсонской области

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российские войска нанесли удары по украинским силам на островах Мелкий и Алешкинский в Херсонской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении нанесено огневое поражение живой силе ВСУ на островах Мелкий и Алешкинский", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

"Потери противника составили до 75 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - добавил он.

"Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Коптево Донецкой народной республики. Перехвачено семь реактивных снарядов HIMARS производства США", - сказал Конашенков.

"Кроме того, - сообщил он, - уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Таволжанка Харьковской области, Липовое Донецкой народной республики, Сергеевка, Нежурино Луганской народной республики, Скелеватое, Ульяновка и Мирное Запорожской области".

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражена живая сила и военная техника в 118 районах, сказал Конашенков.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 533 самолета, 254 вертолета, 8 771 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 306 танков и других боевых бронированных машин, 1 183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 035 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 126 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Российские военные отразили восемь атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском, краснолиманском и запорожском направлениях, отметил официальный представитель Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Синьковка Харьковской области", - сказал Конашенков.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: до 25 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля.

"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 1-й бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Кременная Луганской народной республики", - сообщил представитель Минобороны РФ.

Конашенков заявил, что суточные потери украинской армии составили: до 160 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также две артиллерийские системы М777 производства США.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области", - сказал он.

По данным представителя военного ведомства, нанесено поражение живой силе и технике 117-й бригады территориальной обороны и 118-й механизированной бригады ВСУ в Запорожской области, "уничтожено до 75 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа".

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск, используя удары авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем, нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бондарное, Николаевка и Клещеевка Донецкой народной республики", - сообщил Конашенков.

Он заявил, что общие потери ВСУ на данном направлении составили до 330 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две гаубицы: "Мста-Б" и "Мста-С", а также орудие Д-30.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Новомихайловка, Новоукраинка и Угледар Донецкой народной республики", - сказал представитель Минобороны РФ.

По его словам, в районах населенных пунктов Старомайорское и Ровнополь (ДНР) пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп 128-й бригады территориальной обороны.

"Потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", а также боевая машина РСЗО "Град"", - сообщил Конашенков.