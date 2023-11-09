Правительство РФ повысило для ряда регионов скидку на покупку сельхозтехники

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ увеличило размер субсидируемой скидки на закупку сельскохозяйственной техники аграриями ряда регионов.

Как сообщается в телеграм-канале кабинета министров, размер субсидий учитывает различные факторы, в том числе удаленность территорий и организацию логистики. Так, для аграриев Дальнего Востока скидка увеличена с 15% до 20%.

Для сельхозпроизводителей из новых регионов скидка будет составлять 15%. Такой же размер скидки продолжит действовать для аграриев из Калининградской области, Крыма и регионов Сибирского федерального округа. Для всех остальных субъектов скидка составит 10%.

Согласно сообщению, в текущем году для обеспечения АПК сельхозтехникой правительство выделит 8 млрд рублей. В ближайшие два месяца в регионы планируется поставить почти 6 тыс. российских и белорусских тракторов. "Аграрии смогут приобретать их по фиксированным ценам со скидками, которые позволят сэкономить до одной пятой от рыночной стоимости машины. Компенсироваться они будут из федерального бюджета", - говорится в сообщении.