Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Правительство РФ повысило для ряда регионов скидку на покупку сельхозтехники

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ увеличило размер субсидируемой скидки на закупку сельскохозяйственной техники аграриями ряда регионов.

Как сообщается в телеграм-канале кабинета министров, размер субсидий учитывает различные факторы, в том числе удаленность территорий и организацию логистики. Так, для аграриев Дальнего Востока скидка увеличена с 15% до 20%.

Для сельхозпроизводителей из новых регионов скидка будет составлять 15%. Такой же размер скидки продолжит действовать для аграриев из Калининградской области, Крыма и регионов Сибирского федерального округа. Для всех остальных субъектов скидка составит 10%.

Согласно сообщению, в текущем году для обеспечения АПК сельхозтехникой правительство выделит 8 млрд рублей. В ближайшие два месяца в регионы планируется поставить почти 6 тыс. российских и белорусских тракторов. "Аграрии смогут приобретать их по фиксированным ценам со скидками, которые позволят сэкономить до одной пятой от рыночной стоимости машины. Компенсироваться они будут из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Правительство РФ Дальний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Во II чтении принят проект об обязательном перечислении НДФЛ два раза в месяц

Во II чтении принят проект об обязательном перечислении НДФЛ два раза в месяц

Правоохранительные органы предложено отстранить от дублирующих проверок бизнеса

Глава "Росатома" ждет успешного развития Севморпути после передачи ГК акций ДВМП

Около 410 тыс. человек приняты на контрактную службу в ВС РФ с начала года

Около 410 тыс. человек приняты на контрактную службу в ВС РФ с начала года

Минздрав заявил о снижении потребления алкоголя после ограничения его продажи

"Прямая линия" с Путиным и его пресс-конференция пройдут в совмещенном формате

"Прямая линия" с Путиным и его пресс-конференция пройдут в совмещенном формате

Минпромторг пока не видит риска значительного роста цен на продукты

Обострение палестино-израильского конфликта

Захарова объяснила задержку с эвакуацией россиян из Газы позицией Израиля

Госдума перенесла на год вопрос о полной компенсации вкладов в Сбербанке СССР

Госдума перенесла на год вопрос о полной компенсации вкладов в Сбербанке СССР

В Госдуме изучат возможность пересмотра оценки трагедии в Катыни

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });