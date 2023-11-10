Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки Ан-2 на Чукотке

Самолет еще не обнаружен

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки самолета Ан-2 на Чукотке, сообщило в пятницу Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

"Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России по факту авиационного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.

Следователи выехали на место происшествия. Проводятся поисково-спасательные мероприятия.

В пресс-службе краевого главка МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что самолет пока не обнаружен, поиски продолжаются.

Ранее сообщалось, что с самолетом Ан-2, следовавшим по маршруту Певек-Полярный-Певек, пропала связь. На борту три человека: два члена экипажа и пассажир.

Как сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов, вылетевший на поиск самолета Ан-2 вертолет Ми-8 со спасателями вернулся из-за непогоды. Из села Рыркайпий на поиски выехали два снегохода с волонтерами.

Кузнецов сообщил, что пропавший Ан-2 - частное воздушное судно.

Магаданская транспортная прокуратура начала проверку по факту невыхода самолета на связь, а также исполнения законодательства о безопасности полетов, сообщил "Интерфаксу" представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.