Минобороны РФ сообщило об 11 групповых ударах по объектам ВСУ за неделю

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием, беспилотниками по военным объектам Украины, отметили, что все назначенные цели поражены.

"В период с 4 по 10 ноября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники, а также базам горюче-смазочных материалов противника", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

По его словам, также наносилось поражение пунктам размещения подразделений украинских военнослужащих и иностранных наемников.

"На херсонском направлении противник предпринимал неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра, в ходе которых нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ. В результате активных упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии потери противника за неделю составили до 505 военнослужащих, 18 орудий полевой артиллерии, 15 лодок и 25 автомобилей", - сказал Конашенков.

Кроме того, по его словам, в течение недели на данном направлении сдались в плен 26 украинских военнослужащих.

"9 ноября силами личного состава мотострелковой роты российской группировки войск "Днепр" под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова были уничтожены военнослужащие подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ при попытке закрепиться на левом берегу реки Днепр", - проинформировал официальный представитель Минобороны.

Он отметил, что подразделением под командованием Арсаланова большинство военнослужащих ВСУ были уничтожены, а 11 взяты в плен.

"За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки противника, министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу командир подразделения и военнослужащие роты представлены к государственным наградам", - сообщил Конашенков.

Российские военные за неделю улучшили положение на купянском и южнодонецком направлениях.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 18 атак противника", - сказал представитель Минобороны РФ.

Он сообщил, что ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 68-й егерьской, 14-й, 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в Харьковской области и ЛНР.

По словам Конашенкова, на этом направлении потери армии Украины составили: свыше 710 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили три атаки противника", - заявил представитель Минобороны РФ.

Конашенков сообщил, что ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 105-й и 128-й бригад теробороны в ДНР и Запорожской области.

По данным Конашенкова, общие потери украинской армии составили: свыше 800 военнослужащих, танк, 12 боевых бронированных машин, 22 автомобиля.

Он заявил, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены восемь орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО, а также в ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны ВСУ.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили девять атак штурмовых групп 1-й бригады специального назначения, 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка Нацгвардии Украины", - сказал представитель военного ведомства.

По словам Конашенкова, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны.

Он также сообщил, что общие потери армии Украины составили: более 725 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО.

"На донецком направлении "Южной" группировкой войск нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Богдановка, Андреевка и Клещеевка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

По его словам, на данном направлении отражено 16 украинских атак.

"Потери ВСУ составили: более 1590 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии и три боевые машины РСЗО", - заявил представитель Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отражены 14 атак противника в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - сказал Конашенков.

Также он сообщил, что в Запорожской области нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ.

"Потери противника за неделю составили до 495 военнослужащих, пять танков, 32 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, а также шесть орудий полевой артиллерии", - сказал Конашенков.

Российские силы противовоздушной обороны за неделю сбили восемь украинских боевых самолетов: четыре МиГ-29, два Су-27 и два штурмовика Су-25, сказал он.

По его словам, помимо этого, сбито 32 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 12 крылатых тактических ракет Storm Shadow и SCALP, две противокорабельные ракеты "Нептун", две управляемые авиационные бомбы JDAM, а также 205 украинских беспилотников.

Всего с начала проведения военной операции на Украине уничтожено 533 самолета, 254 вертолета, 8 791 беспилотный летательный аппарат, а также 441 зенитный ракетный комплекс, добавил Конашенков.