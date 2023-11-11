Российские военные заявили об ударах по силам ВСУ в ДНР

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Войска РФ нанесли удары по подразделениям и технике вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Раздоловки, Николаевки и Клещеевки в Донецкой народной республике, заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Николаевка, Клещеевка", - сказал Чехов.

По его словам, в результате ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, а также шесть автомобилей, 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация" и 152-мм гаубицу 2А65 "Мста-Б".

"Применением ударного БПЛА в районе Новомихайловки уничтожен полевой склад боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял три минометных расчета", - добавил Чехов.