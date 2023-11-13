Российские военные нанесли удары по украинским десантникам в ДНР
Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Подразделения российской группировки войск "Юг" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение украинским войскам в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой народной республики, заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
"Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки", - сказал Астафьев.
Он заявил также, что уничтожены несколько артиллерийских орудий противника, включая поставленные Украине из западных стран.