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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Российские военные нанесли удары по украинским десантникам в ДНР

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Подразделения российской группировки войск "Юг" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение украинским войскам в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой народной республики, заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки", - сказал Астафьев.

Он заявил также, что уничтожены несколько артиллерийских орудий противника, включая поставленные Украине из западных стран.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 ноября 2023 годаВоенная операция на Украине
ДНР Украина Россия
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