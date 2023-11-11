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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:50

Два спецборта Минобороны РФ доставили около 40 тонн гумпомощи в Афганистан

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Россия доставила в Афганистан гуманитарный груз, сообщается на сайте МИД РФ.

"11 ноября от имени правительства Российской Федерации и Афганского делового центра в Москве, возглавляемого Мохаммадом Надир Шахом, двумя спецбортами Минобороны России в Кабул доставлено около 40 тонн гуманитарного груза", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Таким образом, Россия продолжает оказывать гуманитарное содействие дружественному афганскому народу, пострадавшему от недавнего разрушительного землетрясения в Герате", - добавили на Смоленской площади.

Серия разрушительных землетрясений в провинции Герат произошла в начале октября. По официальным данным, в результате землетрясений по меньшей мере 1,4 тыс. человек погибли и 1,8 тыс. получили ранения.

Афганистан МИД РФ
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