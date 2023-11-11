Минобороны РФ сообщило об отражении в течение суток восьми атак ВСУ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшие сутки отразили на нескольких направлениях восемь атак украинских войск, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка Харьковской области", - сказал Конашенков.

На этом направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, сообщил представитель Минобороны. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки Krab, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30, добавил он.

На краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки украинских штурмовых групп в районе населенного пункта Петровское (ЛНР). Нанесено поражение живой силе и технике подразделений 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петровское и Розовка (ЛНР). Потери противника составили до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, заявил официальный представитель Минобороны России.

На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки ВСУ и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Васюковка, Раздоловка и Клещеевка (ДНР). Общие потери противника на данном направлении составили свыше 305 военнослужащих убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab и гаубица Д-30, сказал Конашенков.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР). Потери противника составили до 140 военнослужащих, два автомобиля, заявил Конашенков.

По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены самоходная артиллерийская установка М119 Paladin, две самоходные артиллерийские установки Krab, две гаубицы FH70, четыре артиллерийские системы М777, гаубица "МСТА-Б".

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Уничтожено до 50 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица М119 производства США", - сказал Конашенков.

На херсонском направлении, сообщил он, в результате огневого поражения в районах населенных пунктов Антоновка и Шляховое Херсонской области уничтожено до 60 военнослужащих ВСУ, танк, три автомобиля, а также гаубица "МСТА-Б".

"В районе населенного пункта Девички Киевской области поражен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ", - сообщил он.

В районе Запорожья сбит украинский самолет МиГ-29. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбито 38 украинских беспилотников.