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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Женщина получила ранение в результате обстрела села в Брянской области

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села в регионе со стороны Украины.

"ВСУ обстреляли поселок Запесочье Погарского района. В результате атаки украинских террористов на мирных жителей ранена 60-летняя женщина, она доставлена в центральную районную больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь", - написал глава региона в субботу в телеграм-канале.

Ранее губернатор сообщал, что в субботу силы ПВО уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Стародубским муниципальным округом.

Брянская область
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