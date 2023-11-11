Женщина получила ранение в результате обстрела села в Брянской области

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села в регионе со стороны Украины.

"ВСУ обстреляли поселок Запесочье Погарского района. В результате атаки украинских террористов на мирных жителей ранена 60-летняя женщина, она доставлена в центральную районную больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь", - написал глава региона в субботу в телеграм-канале.

Ранее губернатор сообщал, что в субботу силы ПВО уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Стародубским муниципальным округом.