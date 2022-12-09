В годовой имитации межпланетного полета смогут участвовать представители Индии, Мексики и Белоруссии

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Испытатели из Индии, Мексики и Белоруссии могут принять участие в годовом изоляционном эксперименте SIRIUS-23 по имитации межпланетного полета, проходящем на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, сообщил "Интерфаксу" первый заместитель руководителя - главный менеджер проекта Марк Белаковский.

"У нас уже есть 12 заявок, шесть из них от иностранцев. Есть заявки из Индии, Мексики, есть заявка из Белоруссии", - сказал Белаковский, отвечая на вопрос об участии в эксперименте иностранных специалистов.

По его словам, экипаж будет состоять из шести человек, двое из них - россияне.

"Командир экипажа должен быть россиянин, по понятным причинам. Врач должен быть россиянин, потому что в этом эксперименте имеет право действовать только российский сертификат", - сказал он.

"Белорусы полетят на следующий год на Международную космическую станцию, может быть, кого-то из тех, кто не полетит, мы возьмем в экипаж", - сообщил Белаковский.

Также он заявил, что в проект будут приглашены страны, которые ранее принимали участие в эксперименте.

Согласно плану, который предоставили в ИМБП РАН, старт годовой изоляционной миссии SIRIUS-23 намечен на 28 ноября 2023 года.

В рамках проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) на базе Наземного экспериментального комплекса ИМБП РАН моделируются космические полеты.

Задача проекта - обеспечение возможности освоения космоса за пределами низкой околоземной орбиты, что позволит снизить риски для здоровья и работоспособности человека благодаря целевой программе фундаментальных, прикладных и операционных исследований.

3 июля в Москве на площадке ИМБП РАН завершился восьмимесячный эксперимент SIRIUS-21 по имитации полета на Луну. В нем участвовали испытатели из России, США и ОАЭ.

Первый эксперимент в рамках проекта продлился 17 суток и был проведен в ноябре 2017 года, с марта по июль 2019 было проведено уже четырехмесячное исследование.