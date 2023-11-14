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ЦБ выявил новую схему выдачи займов нелегальными ломбардами

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Банк России выявил нелегальные компании, которые под видом оказания услуг по хранению вещей фактически выдают займы под их залог и работают, маскируясь под ломбарды, говорится в сообщении ЦБ.

Подмена договора займа на договор хранения позволяет лжеломбардам существенно завышать проценты по займам, установленные для легальных участников рынка. Имущество, переданное таким компаниям, не застраховано, тогда как для ломбардов это обязательное требование.

Кроме этого, нет гарантии, что клиенту компании-нелегала выплатят деньги при продаже вещи, в то время как ломбарды обязаны вернуть разницу между суммой реализации невостребованной вещи и суммой обязательств потребителя (если сумма, вырученная при продаже вещи, превышает сумму ее оценки), отмечает ЦБ.

"Банк России считает эту практику незаконной и вносит сведения о лжеломбардах в список компаний с признаками нелегальной деятельности, а также информирует о выявленных случаях правоохранительные органы. Такие компании могут быть привлечены к административной ответственности, а их руководители - к уголовной", - сказано в сообщении ЦБ.

Регулятор напомнил, что легальные ломбарды заключают с клиентом договор займа в форме залогового билета. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо проверить наличие компании в государственном реестре ломбардов.

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