Совещание у Путина по вопросам развития ТЭК перенесено

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, планировавшееся у президента РФ Владимира Путина на вторник, перенесено, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что сроки проведения этого совещания будут сообщены дополнительно.

"По сути, в рабочем порядке уже были определены многие темы из тех, что были на повестке дня. Поэтому было принято решение совещание перенести", - пояснил Песков.

Ранее во вторник пресс-секретарь сообщил, что совещание планировалось провести "в контексте подготовки к зиме, и в контексте системообразующей роли этого сектора экономики", предполагалось обсудить на нем текущие вопросы.