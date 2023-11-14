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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Совещание у Путина по вопросам развития ТЭК перенесено

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, планировавшееся у президента РФ Владимира Путина на вторник, перенесено, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что сроки проведения этого совещания будут сообщены дополнительно.

"По сути, в рабочем порядке уже были определены многие темы из тех, что были на повестке дня. Поэтому было принято решение совещание перенести", - пояснил Песков.

Ранее во вторник пресс-секретарь сообщил, что совещание планировалось провести "в контексте подготовки к зиме, и в контексте системообразующей роли этого сектора экономики", предполагалось обсудить на нем текущие вопросы.

Дмитрий Песков Владимир Путин
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