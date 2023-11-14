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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

ФНС дополнит список стран, не обеспечивающих обмен данными для налогообложения

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена включить в обновленный перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией, США, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Швейцарию, Германию, Латвию и Украину в связи с тем, что от этих государств поступили официальные заявления об отказе осуществлять обмен информацией по налоговым вопросам с РФ.

Это следует из проекта приказа ФНС "Об утверждении перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией", опубликованного на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

Проект приказа утверждает обновленный перечень, который актуализирует информацию действующего приказа ФНС России от 28 октября 2022 года № ЕД-7-17/987@ "Об утверждении перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией".

Проектом предусматривается также исключение из существующего перечня государств Антигуа и Барбуда, Вануату, Гана, Гренада, Мальдивы, Оман, Перу, а также территорий Кюрасао и Острова Кука в связи с тем, что они осуществляют с ФНС России автоматический обмен информацией.

В результате перечень государств и территорий, которые не обеспечивают обмен налоговой информацией с Российской Федерацией, в котором сейчас 89 государств и 16 территорий, уменьшится до 88 государств и 14 территорий.

ФНС России ежегодно пересматривает перечень государств, которые не обеспечивают обмен налоговой информацией, с учетом изменения международной нормативно-правовой базы и практики обмена налоговой информацией с конкретными странами.

Согласно Налоговому кодексу РФ, прибыль КИК освобождается от налога, если постоянным ее местонахождением является государство (территория), с которым имеется международный договор России по вопросам налогообложения, и оно, следовательно, не включено в перечень, утверждаемый ФНС. Напротив, расположение подконтрольных российским налоговым резидентам лиц в государствах из перечня ФНС влечет за собой налоговые последствия для российских налоговых резидентов, в первую очередь признание для них вмененного дохода.

Включение государств в перечень преследует внутренние цели Российской Федерации по борьбе с уклонением от налогообложения. Российские налогоплательщики во многих случаях используют налогоплательщиков таких стран и сделки с ними для создания схем недобросовестного снижения налогового бремени в России за счет разницы в налоговых системах наших государств.

ФНС США Великобритания Украина
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