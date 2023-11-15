Путин поздравил Роскомнадзор с тридцатилетием

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с 30-летним юбилеем регулятора, ответив роль РКН в осуществлении информационного суверенитета страны и защите прав граждан.

"Все эти годы в центре внимания Роскомнадзора находятся ключевые вопросы обеспечения информационного суверенитета России, целостности, устойчивости и безопасности сетей связи, надёжной защиты персональных данных граждан. Вы внесли весомый вклад в совершенствование профильного законодательства, в качественное развитие отечественной цифровой индустрии",- говорится в поздравлении президента, адресованном сотрудникам и ветеранам РКН, которое опубликовано в среду на сайте Кремля.

По словам главы государства, сегодня компетентная, ответственная, слаженная работа сотрудников РКН особенно востребована.

"Ситуация в мире остается сложной, сохраняются старые и появляются новые вызовы. В этих условиях необходимо не только оперативно отвечать на возникающие риски, но и действовать на опережение. Внедрять перспективные подходы, способствующие широкому применению передовых электронных технологий в области госуправления, здравоохранения, образования",- говорится в поздравлении.

"И конечно, под особым, неустанным контролем должны находиться задачи противодействия экстремистской идеологии, попыткам расколоть наше общество, разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь.

Путин выразил уверенность, что сотрудники регулятора и впредь будут трудиться достойно, с полной отдачей, пожелав им здоровья и благополучия.

История создания

Правительство 15 ноября 1993 года утвердило положение о службе государственного надзора за связью в РФ при Минсвязи России (Россвязьнадзор). Она отвечала за контроль и мониторинг состояния сетей и средств электрической и почтовой связи, предоставление потребителям услуг связи по лицензиям, а также проведение частотных присвоений для работы радиоэлектронных средств (РЭС) и высокочастотных устройств. В то время Служба состояла из Главного управления госнадзора за связью, региональных управлений и отделений.

В 2000 году был создан подведомственный ей Главный радиочастотный центр (ФГУП "ГРЧЦ"), в полномочия которого входит, в частности, оценка возможности использования РЭС, их электромагнитной совместимости с другими РЭС, в том числе спецназначения, проведение международной координации и международно-правовой защиты радиочастотных присвоений. Также центр решает задачи по обеспечению надлежащего использования радиочастотного спектра, осуществляют контроль за излучением и т.д.

Реорганизация службы началась в 2001 году: создается департамент по надзору за связью и информатизацией в РФ в составе Минсвязи РФ и 77 управлений в регионах, объединенных общим названием - Госсвязьнадзор. Они обеспечивали контроль и надзор в сфере связи и информтехнологий для обеспечения соблюдения лицензионных условий и обязательных требований на телеком-рынке страны.

Новый ФЗ "О связи" вступил в силу в 2004 году. В его основе лежит принцип создания равных условий доступа для всех граждан РФ к услугам связи и указ президента "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти". Согласно указу, создавалась Федеральная служба надзора в сфере связи (Россвязьнадзор). Впервые в отечественной истории функции госнадзора в сфере связи были возложены на отдельный федеральный орган исполнительной власти. В марте 2007 года Россвязьнадзор и Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия были преобразованы в Федеральную службу по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (Россвязьохранкультура).

Современный РКН

В привычном для всех виде Роскомнадзор создан по указу президента РФ № 1715 от 3 декабря 2008 г. В 2014 году для обеспечения связи, а также мониторинга и надзора в сфере массовых коммуникаций было открыто управление по Республике Крым и городу Севастополю. На данный момент уже открыты офисы в новых регионах, рассказали в регуляторе. Сейчас в РКН входят 64 территориальных органа, одно подведомственное предприятие – ГРЧЦ и одно учреждение (Информрегистр). Работают в регуляторе более 7,5 тыс. чел. - связисты, специалисты по IT, в области СМИ, искусственного интеллекта, а также дата-аналитики и др.

Если в 2012 году, по данным РКН, у службы было 69 полномочий, то в 2020 году их количество выросло до 180, а в текущем году их стало уже 250. Среди последних появившихся у РКН полномочий - учёт интернет-рекламы.

В регуляторе видят свою миссию в том, чтобы вносить вклад в стабильность общества, добиваясь соблюдения законодательства РФ в информационной сфере. В частности, в безопасности персональных данных российских граждан. В этой сфере регулятором установлен новый порядок их обработки для защиты от несанкционированного доступа, а также порядок трансграничной передачи. В сентябре 2021 года по инициативе РКН в РФ был создан Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде, где бесплатно помогают решить проблемы в случае нарушения прав при обработке персональных данных. Офисы Центра находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

РКН также работает для обеспечения качественных услуг связи, в том числе почтовых. В декабре 2022 года регулятор запустил систему по борьбе с мошенническими звонками с подменных номеров "Антифрод", а также отслеживает соблюдение операторами связи обязанности по поверке достоверности сведений об абоненте.

Для стабильной работы российского сегмента интернета на базе ГРЧЦ был создан Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) в рамках реализации закона о суверенном Рунете. На базе Центра создана замещающая инфраструктура: Реестр адресно-номерных ресурсов и Национальная система доменных имен. Специалисты ЦМУ противодействуют DDoS-атакам на инфраструктуру объектов государственного, транспортного, банковского, энергетического и других секторов.

В рамках борьбы с опасной для детей информацией РКН добивается удаления или блокирует материалы с пропагандой противоправного поведения, суицидального и наркотического контента, материалы экстремистской и сепаратистской направленности. В функции РКН входят и "защита российских традиционных духовно-нравственных ценностей и запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, смены пола", напомнили в регуляторе.