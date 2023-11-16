Путин обсудил с Совбезом исполнение решений, принятых после международных мероприятий

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности выполнение решений, принятых по итогам участия России в ряде международных мероприятий.

С докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"В последнее время с нашим участием прошло несколько крупных международных мероприятий, и по их результатам мы принимали определенные решения. Поговорим сегодня о том, как эти решения исполняются", - сказал Путин, открывая совещание.