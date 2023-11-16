Женщина погибла при обрушении части дома в Астрахани

Фото: Мария Соловьева/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Женщина погибла и несколько человек числятся пропавшими без вести после обрушения двух подъездов в пятиэтажке в Астрахани, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"По состоянию на 19:00 из здания эвакуировано 213 человек, из них 37 детей. Предварительно, есть один погибший (женщина 1939 года), несколько человек числятся пропавшими без вести. На месте работают специальные службы", - написал Бабушкин.

Он отметил, что на месте действует оперативный штаб, открыты пункты временного размещения. Все областные министерства и службы переведены на круглосуточный режим.

"Ближайшим рейсом я возвращаюсь в Астрахань из Москвы, где принимал участие в Транспортной неделе", - добавил Бабушкин.

Ранее о том, что спасатели извлекли из-под завалов тело женщины, сообщил телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

"По предварительным данным, действительно обнаружена одна погибшая, это женщина. Пенсионерка извлечена из-под завалов", - сказал корреспондент с места событий.

Как сообщили в МЧС, от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Астрахань, Кировский район, площадь Вокзальная, 1А. Позже произошло обрушение третьего и четвертого подъездов жилого пятиэтажного дома.