Эксперимент по маркировке консервов в РФ может стартовать 1 декабря

Как ожидается, он продлится до 31 августа 2024 года

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Эксперимент по маркировке в РФ готовых или консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод, рыбы, а также отдельных видов бакалейной продукции (перец, корица, имбирь и т.д.), как ожидается, пройдет с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года.

Соответствующий проект постановления правительства РФ разработан Минпромторгом России и размещен на федеральном портале regulation.gov.ru.

Ранее в октябре этого года, комментируя возможный запуск эксперимента по маркировке консервированных продуктов с начала декабря, в Минпромторге отмечали, что "проведение добровольного эксперимента не приведет к дополнительным затратам для его участников: на время эксперимента плата за код маркировки не взимается, а оборудование для тестирования процессов маркировки предоставляется оператором на безвозмездной основе".

По данным НИФИ Минфина, которые приводятся в пресс-релизе ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки "Честный знак"), доля незаконного оборота мясных консервов составляет 26%, рыбных - 11,5%, соусов - 40%, консервированных овощей и фруктов - 33%. "Именно разросшийся нелегальный рынок консервов и некоторой бакалейной продукции стал основанием органов власти для проведения добровольного эксперимента по маркировке такой продукции", - заявил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов, процитированный в пресс-релизе.

Национальная система цифровой маркировки введена в РФ в 2019 году. В настоящее время она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, пиво, электронные средства доставки никотина и жидкости для них, медицинские изделия. Кроме того, идет эксперимент по маркировке красной и черной икры. Запланированы эксперименты по маркировке бутилированного растительного масла и ветпрепаратов.