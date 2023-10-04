В РФ прорабатывают запуск эксперимента по маркировке рыбы, фруктов и овощей

В эксперимент также хотят включить мясные консервы, грибы и ягоды

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг прорабатывает запуск в РФ эксперимента по маркировке готовых или консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод, рыбы с 1 декабря 2023 года.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства, вопрос в настоящее время обсуждается с заинтересованными органами власти и отраслевыми сообществами.

"Необходимо отметить, что проведение добровольного эксперимента, как и прежде, не приведет к дополнительным затратам для его участников: на время эксперимента плата за код маркировки не взимается, а оборудование для тестирования процессов маркировки предоставляется оператором на безвозмездной основе", - отметили в Минпромторге.

Национальная система цифровой маркировки введена в РФ в 2019 году. В настоящее время она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, пиво, электронные средства доставки никотина и жидкости для них, медицинские изделия. В настоящее время идет эксперимент по маркировке красной и черной икры. Запланированы эксперименты по маркировке бутилированного растительного масла и ветпрепаратов.