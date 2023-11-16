Дом в Астрахани с рухнувшими подъездами отключили от газа

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Многоквартирный дом в Астрахани, где в четверг произошло обрушение двух подъездов из-за появления трещины в многоэтажке, отключен от газоснабжения. Об этом сообщили "Интерфаксу" в АО "Газпром газораспределение Астрахань".

"Дом был газифицирован, он в данный момент отключен от газа. Мы его отключили от газа (после обрушения - ИФ) совместно с АО "Астрахань газсервис", - сказал собеседник агентства.

В четверг вечером из-за трещины обрушилось два подъезда в многоквартирном доме в Кировском районе по улице Площадь Вокзальная, 1А в Астрахани.

По последним данным, при обрушении дома погибла женщина. Несколько человек числятся пропавшими без вести.

На месте ЧП по поручению губернатора создан оперативный штаб. Проводится разбор завалов. Эвакуировано более 200 жильцов. Развернуто три пункта временного размещения.

По словам председателя правительства области Олега Князева, обрушение двух подъездов в Астрахани не связано со взрывом газа.

"Это не взрыв газа, а обрушение конструкции здания. Когда МЧС проведет полный разбор, той части которая обрушилась, будем говорить, что произошло", - заявил Князев ранее журналистам.