Российская дальняя авиация совершила полеты над Баренцевым, Норвежским и Черным морями

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 провели полеты над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Черного морей.

"Самолеты дальней авиации ВКС России выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Черного морей. В мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3", - сообщило Минобороны РФ в четверг.

"Все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - цитируют в Минобороны РФ командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша.

"Наиболее продолжительный полет составил более 13 часов", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

Самолеты дальней авиации сопровождались истребителями МиГ-31 и Су-30СМ, сказали военные.

"Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - заявил Кобылаш.

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации ВКС РФ.

Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.