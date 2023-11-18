Минобороны РФ сообщило об ударах по ВСУ в районах островов Алексеевский и Фролова

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесли удары артиллерией и авиацией по подразделениям вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах островов Алексеевский и Фролова в Херсонской области.

"На херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации по живой силе ВСУ в районах островов Алексеевский, Фролова и населенного пункта Качкаровка Херсонской области уничтожено до 75 военнослужащих и четыре автомобиля", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы на данном направлении поражены артиллерийская система М777, две гаубицы "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Также Конашенков сообщил, что российские войска за сутки отразили 12 атак ВСУ на купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком и запорожском направлениях.

"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Также, нанесено огневое поражение подразделениям 43-й, 53-й механизированных и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Загоруйковка Харьковской области", - сказал он.

По данным представителя военного ведомства, потери украинских сил за сутки составили до 30 военнослужащих, два пикапа.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 24-й, 47-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Петровское Луганской народной республики", - сообщил Конашенков.

Он заявил, что потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка Донецкой народной республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Васюковка Донецкой народной республики", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его словам, общие потери украинской армии на данном направлении составили до 180 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley, три пикапа, а также гаубица "Мста-Б".

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике подразделений 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

Он заявил, что потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 70 военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Донецкой народной республики", - сообщил Конашенков.

По словам представителя Минобороны РФ, общие потери украинских сил на данном направлении составили до 140 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля.