Спецборт МЧС РФ с четвертой группой эвакуированных из Газы россиян сел в Москве

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Москву 120 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, сообщает телеграм-канал ведомства.

"Это уже четвертая группа, доставленная в Домодедово спецбортом ведомства из Каира", - говорится в сообщении.

Часть прибывших будет размещена в пунктах временного размещения в Подмосковье, другие направятся к родственникам, добавили в ведомстве

Там уточнили, что всего из Газы эвакуированы более 550 человек, включая 230 детей. В Россию уже вернулись 408 человек.