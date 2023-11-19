Семь человек попали в больницу после столкновение автобуса и троллейбуса в Хабаровске

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Хабаровске столкнулись маршрутный автобус и троллейбус, семь человек, включая несовершеннолетнего, доставлены в больницу, сообщила пресс-служба УГИБДД по Хабаровскому краю.

Авария произошла в воскресенье утром на улице Карла Маркса. По предварительным данным, водитель автобуса не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с троллейбусом, который ехал впереди

"В результате ДТП семь пассажиров автобуса, в том числе один несовершеннолетний, доставлены в медицинское учреждение для обследования", - говорится в сообщении.