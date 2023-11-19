Сильный ветер обрывает провода и валит деревья в Алтайском крае

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Глава Барнаула, столицы Алтайского края, Вячеслав Франк провел селекторное совещание, посвященное ситуации, спровоцированной сильным ветром, сообщает пресс-центр мэрии города.

По информации начальника управления ГОЧС по Барнаулу Владимира Драчева, порывы ветра достигали 24 м/с. На 8:30 часов утра в городе зафиксировано 42 происшествия.

Коммунальные и аварийные службы ведут работу по устранению последствий непогоды, задействовано три отряда спасателей. Электроснабжение восстанавливают 10 ремонтных бригад Барнаульской сетевой компании и шесть ремонтных бригад "Пригородных РЭС".

По информации пресс-центра, в Бийске порывами ветра сорваны провода на трамвайных линиях - движение трамваев приостановлено.

Управление ГИБДД проинформировало, что в воскресенье с 7:00 из-за сильного ветра и падения деревьев на проезжую часть временно ограничено движение всех видов транспорта на региональной автодороге "Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница с Новосибирской областью" между селами Новоегорьевское и Волчиха. Длина закрытого участка дороги составляет 45,5 км.

Главное управление МЧС РФ со ссылкой на данные синоптиков сообщает, что в ближайшее время местами ожидается усиление ветра до ураганных значений 35 м/с и более. Прогнозируются также осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, гололед, днем местами метели. В течение дня будет резкое похолодание. В связи с этим глава Барнаула обратился к жителям с просьбой оставаться дома.