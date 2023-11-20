Ветеранам-блокадникам на территории бывшего СССР выплатят по 50 тысяч рублей

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Правительство России направит более 3 млрд рублей на единовременные выплаты ветеранам-блокадникам, которые живут как в России, так и в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии, сообщил сайт кабинета министров. Каждый из них получит по 50 тысяч рублей.

"Выплаты должны получить около 60 тысяч человек. Принятое решение приурочено к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - говорится в сообщении.

Выплаты получат ветераны, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда".