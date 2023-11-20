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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

МВД РФ объявило в розыск украинскую певицу Джамалу

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - МВД России объявило в розыск украинскую певицу Джамалу.

Согласно данным в базе розыска министерства, Сусана Джамаладинова (настоящее имя певицы) 1983 года рождения разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Других подробностей в МВД не привели.

Певица и актриса крымскотатарско-армянского происхождения стала победительницей конкурса Евровидение-2016 от Украины. Исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро.

МВД РФ Джамала
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