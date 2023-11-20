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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Главы правительств РФ и Китая проведут очередную встречу в декабре

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна состоится в декабре 2023 года, сообщил первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

"Целью возглавляемой нами комиссии является реализация поручений, достигнутых на высшем уровне. А также подготовка к предстоящей в декабре 28-й регулярной встрече глав правительств России и Китая", - сказал он, не уточнив, где пройдет встреча и в каком формате.

Предыдущее такое мероприятие, 27-е по счету, прошло в декабре прошлого года в формате видео-конференц-связи. В очном режиме встреча в последний раз проходила в сентябре 2019 года в Санкт-Петербурге, тогда Россию и Китай представляли Дмитрий Медведев и Ли Кэцян.

КНР Китай Михаил Мишустин Ли Цян
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