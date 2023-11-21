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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Путин наградит Рахмона орденом и может принять его в своей кремлевской квартире

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет переговоры со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном, а также может принять президента Таджикистана в своей кремлевской квартире, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Состоится беседа с президентом Рахмоном в узком составе, затем российско-таджикистанские переговоры. Они будут в формате рабочего завтрака. Президент Путин наградит президента Рахмона орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени", - сказал Песков журналистам во вторник.

Кроме того, по его словам, будет подписан достаточно внушительный пакет совместных межведомственных документов о сотрудничестве.

Мероприятия пройдут в Большом Кремлевском дворце.

"После подписания президенты Путин и Рахмон выступят с совместными заявлениями для СМИ. И вечером после перерыва президенты Путин и Рахмон продолжат общение один на один в ходе неформального обеда, который Путин устроит в честь своего высокого гостя, который пройдет в первом корпусе Кремля", - сказал Песков.

Он не исключил, что Путин может принять Рахмона в своей кремлевской квартире.

Владимир Путин Дмитрий Песков Эмомали Рахмон Таджикистан
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